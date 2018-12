Kinderpsychiater veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf in Nepal

De kinderpsychiater uit Makkinga, die vastzit in Nepal op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige jongeren, is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

De 66-jarige man, die ook in Drenthe werkzaam was als kinderpsychiater, is in Nepal veroordeeld voor het misbruik van twee minderjarige jongens. Aan de slachtoffers moet hij schadevergoeding betalen.De man, Van T., was als toerist in Nepal. Daar werd hij in juni op zijn hotelkamer in de hoofdstad Kathmandu betrapt met een 15-jarige jongen en gearresteerd.Van 2005 tot eind vorig jaar werkte de man in deeltijd op GGZ-afdelingen in Meppel, Hoogeveen en Emmen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij in die periode kinderen misbruikte. Wel opende de GGZ een speciaal informatiepunt waar mensen met vragen en klachten terecht kunnen.