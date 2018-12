Oslopaal in Assen: fraai staaltje techniek komt bij elkaar

Nog een paar maandjes wachten, en dan kun je in Assen op het Koopmansplein inpluggen en opladen. Of het nu gaat om je leeggelopen smartphone, je iPad, of je elektrische fiets. De Oslopaal heet het technische wonder. Als idee gejat in Oslo.

Elektrotechniek, werktuigbouw en houtbewerking komen erin samen. "De Oslopaal in hartje Assen is straks een mooi visitekaartje van wat we kunnen met ons Techniekcentrum van het Drenthe College in Assen en van de afdeling houtbewerking van CS Vincent van Gogh", glundert docent elektrotechniek Jan Willem van Geffen van het Drenthe College.De gemeente Assen vindt de paal ook een fraai staaltje van technisch vernunft, en wilde hem dan ook graag in de stad. Als technisch uithangbord en tegelijkertijd als extra service voor de binnenstadsbezoeker.De Oslopaal komt uit de koker van Jan Willen van Geffen. Althans, hij keek de kunst af in Noorwegen. "Ik liep er op mijn vakantie in Oslo op een stadsplein ineens tegenaan, tegen deze technische interessante ontmoetingsplek. Een metershoge houten constructie met zonnepanelen bovenin en stopcontacten onderin, waar je als voorbijganger even kan zitten en kan inpluggen, om de mobiele telefoon of tablet weer op te laden. Handig en slim bedacht, vond ik, en zeer de moeite waard om na te bouwen op ons Techniekcentrum, maar dan van staal."Aan de hand van slechts een foto was het aan docent werktuigbouw Richard Timmer om de uitdaging bouwtechnisch aan te gaan. Want 'de slimme laadpaal uit Oslo' moest in een bouwtekening technisch uitvoerbaar gemaakt worden. "Met onze studenten hebben we de boel verder uitgedokterd, uitgetekend op papier, en zo is onze eigen Asser Oslopaal bij ons in het techniekcentrum verder geboren. Mooi toch?", zegt Timmer vol trots.Het ijzeren raamwerk was voor de zomervakantie klaar, de afgelopen maanden is de paal technisch verder aangekleed, en zijn de houten zitjes klaargemaakt.De werktuigbouw zit 'm in de stalen constructie met rondzit en de dragende kroon bovenin voor de zonnepanelen. De elektrotechniek zit in de zonnepanelen, de bedrading naar de stroomomvormers en de stopcontacten. Twee takken van techniek uit de koker van mbo-studenten van het Asser Techniekcentrum.Zitten op de ronde Oslopaal doe je op één van de 28 zitjes, vervaardigd van balken van samengeperst bamboehout, en allemaal keurig netjes gezaagd en in elkaar gezet door de afdeling houtbewerking van Vincent van Gogh. "Bamboehout, omdat het duurzaam moest zijn, en ook hufterproof. Daar moet je in openbare ruimtes toch altijd rekening mee houden", zegt docent houtbewerking Theo Deelstra van Vincent van Gogh. "Want meteen de fik erin, dat zou jammer zijn."Bijna een jaar is eraan gewerkt. En op het vastschroeven van alle houten zitjes na, en het galvaniseren van het ijzerwerk, is de Oslopaal zo goed als af. Klaar om straks met zonnepanelen en al op het Koopmansplein afgemonteerd te gaan worden. "Dus accu van de telefoon straks leeg, gewoon lekker even gaan zitten op de rondzit, inpluggen en met zonnestroom de boel weer opladen. Hoe makkelijk wil je het hebben. Al moet je zelf wel even je laadstekker meenemen", zegt Richard Timmer. En evenueel een bakje koffie erbij? "Regel ik voor je", lacht hij tot besluit.