Marleen Brouwer van De Loohoeve is Gastvrouw van het Jaar

Marleen Brouwer mag zich Gastvrouw van het Jaar noemen. De gastvrouw, en kok, van restaurant De Loohoeve in Schoonloo kreeg die titel vanmiddag in Amsterdam.

De prijs kwam voor Brouwer als een verrassing. "Ik ben echt flabbergasted, het is bizar. Dit is echt een hele bijzondere prijs."Dat Brouwer de titel Gastvrouw van het Jaar dragen mag, moet nog een beetje bezinken. "Ik heb ook nog geen idee wat dit voor ons bedrijf gaat betekenen, dat gaan we zien!"De prijs is van GaultMillau, volgens Brouwer één van de belangrijkste restaurantgidsen van Nederland. "Als restaurateur wil je in zo'n gids gewoon goed scoren."Marleen en Jeroen Brouwer zitten nu bijna drie jaar op De Loohoeve in Schoonloo. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de Gouden Koksmuts , met een vis- en groentegerecht dat het beste was van acht deelnemende teams.