Aandeelhouders: Moet er nog geld in Groningen Airport Eelde worden gestoken?

Twee jaar lang vloog Nordica Air van Groningen Airport Eelde naar Kopenhagen. Later ook naar München. Maar van die twee verbindingen is in 2019 niets meer over.

Aandeelhouders van de luchthaven vragen zich af of het wel zin heeft om nog te investeren als er toch weinig groei is in het aantal passagiers.De verbinding met de zogenaamde hubs is één van de pijlers onder het toekomstplan van Groningen Airport Eelde. Het was ook reden voor de aandeelhouders om in te stemmen met een investering van 46 miljoen euro in de luchthaven. Via een hub kan je overstappen en naar andere bestemmingen in de wereld vliegen.Bij die nieuwe routes hoort volgens de luchthaven ook een routefonds. Uit dit miljoenenfonds heeft Nordica miljoenen gekregen om de verliezen bij de start van de lijndiensten te compenseren. Van dit fonds is inmiddels een aantal miljoenen euro's uitgekeerd.Nordica Air dacht een goede businesscase te hebben met de vluchten naar de twee hubs. Dat hadden er drie moeten zijn, maar de vlucht naar Brussel is nooit uitgevoerd. De kosten van de lijndiensten zijn zo hoog dat de verkoop van tickets geen compensatie biedt. Er zijn te weinig passagiers. En de miljoenenbijdrage uit het routefonds is eindig. Nordica stopt daarom aan het einde van dit jaar met vliegen vanaf Eelde.De aandeelhouders zitten komende donderdag bij elkaar. De toekomst van de luchthaven staat bovenaan de agenda. Want wat gaat de directie van Groningen Airport Eelde nu doen om dit verlies goed te maken? De aandeelhouders hebben bij de directie om een oplossing gevraagd. Als het aan gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe ligt, wordt er nagedacht over de investeringen in de luchthaven. Waarom zou je miljoenen in nieuwbouw stoppen, als er toch niet meer passagiers komen?Zijn Groningse collega Patrick Brouns roept dit al wat langer. Brouns zegt tegen RTV Noord dat hij het niet kan verkopen aan de inwoners dat er zoveel geld naar de luchthaven gaat, terwijl er weinig rendement van komt:De directie van Groningen Airport Eelde moet hard aan het werk volgens de aandeelhouders. Er moet een toekomstplan komen waarin de luchthaven aangeeft hoe zij de groei van het aantal passagiers wil bereiken, ook als je geen hubverbinding meer hebt. Volgens directeur Marco van de Kreeke is er nog wel wat te doen:De gemeenten Tynaarlo en Assen, ook aandeelhouder, wachten af. Wethouder Henk Lammers van Tynaarlo vindt het erg teleurstellend. "Maar we weten nog niet wat het betekent voor de toekomst. We wachten op het plan van de directie." Donderdag is de vergadering van de aandeelhouders met de raad van commissarissen en de directie van de luchthaven. Dan wordt gekeken naar de verdere toekomst van Groningen Airport Eelde. De directie van de luchthaven zegt een alternatief te hebben voor Nordica Air. Maar het duurt even voordat er een oplossing is.