Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Basisschool Emmen sleept gemeente voor de rechter wegens lekkend dak De school in Emmen (bron: Google Maps)

Stichting Primenius sleept de gemeente Emmen voor de rechter. De gemeente Emmen weigert de reparatiekosten van het dak van basisschool De Diedeldoorn op zich te nemen, ondanks een tegenovergesteld advies van de bezwarencommissie.

Geschreven door Janet Oortwijn

Voorzitter van Primenius, John van Meekeren, vindt dit opmerkelijk en denkt goed beslagen te ijs te komen bij de rechtbank. "Dit hebben we natuurlijk goed afgewogen. Je stapt niet zomaar naar de rechter", verklaart de bestuurder.



86.000 euro

De stichting, die eigenaar is van de katholieke basisschool in de Rietlanden, gaf ruim 86.000 euro uit aan herstelwerkzaamheden aan het lekkende dak. Volgens haar zijn de problemen ontstaan door een constructiefout en ze zegt dit te kunnen aantonen met een rapport. De gemeente Emmen zegt dat rapporten van zowel de gemeente als Premenius niet voldoende uitsluitsel hierover geven.



De gemeente wil daarom dus niet betalen. Ook niet nadat Primenius naar de bezwarencommissie stapte, die vervolgens een advies uitbracht aan het college van b en w om wel te betalen.



Wie is verantwoordelijk voor huisvesting van scholen?

Navraag bij de gemeente Emmen leert dat de gemeente altijd verantwoordelijk is voor de huisvesting van onderwijs. Dat kan zijn door geld beschikbaar te stellen voor het bouwen van een school of door een gebouw beschikbaar te stellen. Zolang er een school is gehuisvest, is het schoolbestuur (Premenius in dit geval) juridisch gezien eigenaar en komt het onderhoud ook voor rekening van het schoolbestuur. Mocht er wel sprake zijn van een constructiefout, moet de gemeente dit betalen.



Daar gaat de discussie in dit geval over. De stichting, met katholieke basisscholen in Groningen en Drenthe, laat het hierbij dus niet zitten en gaat naar de rechtbank. Een zittingsdatum is nog niet bekend.