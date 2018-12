Emmen wil ondanks miljoenentegenvallers door met investeren

De gemeente Emmen vraagt de gemeenteraad in december om toch akkoord te gaan met een aantal investeringen. Het gaat hier om 1,8 miljoen euro.

Het gaat hierbij om de wegenruil met de provincie Drenthe, het nieuwe armoedebeleid en de burgerbegroting. Ook komt er nog een raadsvoorstel als het gaat om Wildlands en de tegenvallende resultaten.Door miljoenentegenvallers voor de gemeente Emmen, door onder andere jeugdzorg en Wildlands, is besloten om alle investeringen voorlopig op te schorten en uit de begroting te halen. Wethouder Jisse Otter komt in maart met een nieuw voorstel.Toch vraagt het college de raad nu om in december in te stemmen met een aantal investeringen, omdat dit anders 'ongewenste gevolgen heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening'."Dit kunnen we nu gewoon betalen", legt wethouder Otter uit. "We hebben hier goed over nagedacht."Zo wil de provincie Drenthe met de gemeente Emmen de Rondweg (N391) en de weg Emmen - Klazienaveen (N862) ruilen. Daar is lange tijd over gesproken en eind september gaven beide partijen aan akkoord te zijn. Provinciale Staten hebben inmiddels ingestemd en volgens Emmen is het lastig om in de toekomst nog tot afspraken te komen als de raad nu niet akkoord gaat.Ook de burgerbegrotingen gaan als het aan Emmen ligt door. Meerdere dorpen, zoals Nieuw-Dordrecht, hebben een beroep gedaan op budget. Het gaat hierbij om 30.000 euro. Ook over het nieuwe schulden- en armoedebeleid moet een beslissing genomen worden, vindt het college.Het tekort komt dit jaar uit op acht miljoen euro, in plaats van de voorspelde vier miljoen euro. "We hebben het over een begroting van vierhonderd miljoen euro", aldus Otter. "Om het even in perspectief te zien: het is niet zo dat ik me geen zorgen maak. Maar het gaat om één procent. We komen in maart met een goed voorstel."Tijdens de commissievergadering vanavond bleek dat het college op steun kan rekenen van de coalitiepartijen. Op 20 december beslist de gemeenteraad. Vervolgens is op 21 maart volgend jaar een extra raadsvergadering over de rest van de investeringen.