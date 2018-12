Deel dit artikel:













Wachtenden op woonwagen in Emmen smeken om honderd extra standplaatsen Oproep voor meer standplaatsen voor woonwagens (foto: Google streetview)

De gemeente Emmen moet zorgen voor honderd extra standplaatsen voor woonwagens. Die oproep deed Marie Bosma tijdens een commissievergadering vanavond.

Geschreven door Janet Oortwijn

Volgens Bosma, die als inspreker een emotioneel betoog hield tijdens de commissievergadering, is er een enorme wachtlijst, van 168 huishoudens. "De kans op het winnen van de loterij is nog groter dan het krijgen van een standplaats."



Bosma zelf woont in Emmermeer, maar wil graag op het woonwagenkamp De Ark wonen. In het verleden is het aantal wagens verminderd, doordat sommigen te dicht op elkaar stonden. Bosma sprak van een 'jarenlang' wanbeleid en zegt dat de gemeente verouderde regelgeving hanteert. "Er zijn geen standplaatsen bijgekomen, maar wel stenen woningen."



VVD-raadslid Marcel Meijer vroeg aan Bosma of de honderd extra standplaatsen gespreid konden worden of gesitueerd op één locatie. "In onze cultuur willen we het liefst bij elkaar wonen", antwoordde ze. Wel gaf de inspreekster aan als het niet anders kan, het ook verspreid mag.



'Geen wanbeleid'

Wethouder Jisse Otter spreekt het 'jarenlang wanbeleid' tegen. "We hanteren geen uitsterfbeleid. We hebben de vier locaties de afgelopen jaren hergestructureerd", legt hij uit. Volgens hem is er ook uitgebreid. "We gaan nu ook in gesprek en kijken momenteel of er op De Ark ruimte bij kan komen."