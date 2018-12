Uitwisseling van studenten tussen Drenthe en Duitsland krijgt vervolg

Een betere samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van zorg en onderwijs. Met die gedachte begon in mei 2016 het project Sorgen für, sorgen dass.

Het project begon destijds met zes studenten. Nu, bijna drie jaar later, liepen inmiddels vierhonderd Nederlandse en vierhonderd Duitse studenten stage in het buurland. "Ze deden ervaring op in de ziekenhuizen en verpleeghuizen of liepen mee in de thuiszorg van beide landen", vertelt projectleider Jelly Zuidersma.Volgens Zuidersma wordt met het project vooral gekeken naar de overeenkomsten en de verschillen tussen beide landen. "Het gaat om leren en werken in een andere cultuur. Daarbij zie je tussen Nederland en Duitsland dat taken en verantwoordelijkheden verschillend zijn. In Nederland is het bijvoorbeeld allemaal wat informeler."Het project krijgt dus een vervolg, met als grote doel dat werken over de grens gemakkelijker wordt. Bijvoorbeeld door het accepteren van zowel Nederlandse als Duitse diploma's. "We willen het als één gebied gaan zien met elkaar."