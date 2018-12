Emmen gaat met provincie in gesprek over aantal windmolens

Wethouder René van der Weide van Emmen gaat in het volgende overleg met de provincie Drenthe in gesprek over het aantal beoogde megawatt en dus windmolens.

Coalitiepartij Wakker Emmen wil dat er acht geplande windmolens geschrapt worden, als de geplande windmolenparken Drentse Monden en Oostermoer in Aa en Hunze en Borger-Odoorn 25,5 megawatt meer gaan produceren dan is afgesproken."Ik vind het ook te gek voor woorden wat er gebeurt daar", reageert Van der Weide. "Er is afgesproken dat er 285,5 MegaWatt zou worden geproduceerd. Niet minder, maar ook zeker niet meer."Onlangs werd bekend dat de 45 windmolens die worden gebouwd in Aa en Hunze en Borger-Odoorn een totaal vermogen hebben van 175,5 megawatt. Maar in 2015 was er met het kabinet afgesproken dat er maximaal 150 megawatt geproduceerd zou worden. In totaal moet 285,5 megawatt worden geproduceerd in Drenthe, waarvan 95,5 in Emmen. Zoals het nu lijkt bevatten de plannen in totaal 311 megawatt in de provincie Drenthe.Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat antwoordde op vragen van PvdA-kamerlid William Moorlag dat hij vindt dat er voldaan wordt aan de verleende omgevingsvergunningen in Aa en Hunze en Borger-Odoorn.Wakker Emmen vindt daarom dat het teveel dat straks in de Veenkoloniën wordt geproduceerd, verrekend moet worden met het aantal geplande windmolens in de gemeente Emmen. Van der Weide noemt dat 'een interessante optie', maar zegt ook oog te hebben voor de gevoelens die de megawatt-discussie oproept in Borger-Odoorn en Aa en Hunze.In totaal komen er op drie plekken in de gemeente Emmen windmolens met een maximale hoogte van 150 meter, zoals het nu lijkt. Langs de Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge, komen twaalf tot veertien windmolens. De vergunning hiervoor is afgegeven door de gemeente. Ook is het de bedoeling dat er windmolens komen langs de N34 bij Westenesch en Barger-Compascuum.