Erwin Java gaat dertig gitaristen selecteren voor Jumping Jack

De organisatie van het theaterstuk Jumping Jack is op zoek naar dertig rockgitaristen. Die gitaristen gaan deel uitmaken van een rockband, die live speelt tijdens de voorstelling.

Jumping Jack gaat over het leven van motorcoureur Jack Middelburg.Bluesgitarist Erwin Java (bekend van onder meer Cuby and The Blizzards) bepaalt, samen met producer Jan Tekstra, welke dertig gitaristen mee mogen doen.Tijdens Jumping Jack worden met name rocknummers uit de jaren '70 en '80 gespeeld. Om in aanmerking te komen voor een plekje in de band, moeten geïnteresseerden laten zien wat ze in hun mars hebben in een zogenoemde contest:Deelnemers moeten een filmpje van zichzelf maken waarin ze het intro, couplet en refrein zo bevlogen mogelijk spelen.Voor drie van de dertig gitaristen heeft organisator BUOG nog wat extra's in petto: zij mogen iedere avond, voor 3.000 man publiek, een solo doen.Meedingen om een plekje in de rockband kan via de website van het theaterstuk Jumping Jack is van 9 tot en met 19 mei volgend jaar te zien is in de voormalige Noordlus van het TT Circuit.