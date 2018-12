Deel dit artikel:













Lois Abbingh schiet handbaldames naar volgende ronde EK Lois Abbingh in actie op het EK tegen Spanje (foto: EPA/Patrick Seeger)

De handbaldames hebben ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van het EK in Frankrijk gewonnen. Matchwinner tegen Spanje werd Lois Abbingh: letterlijk in de slotseconde maakte zij met een afstandsschot de winnende goal.

Het werd 28-27.



Daarmee pakt Nederland de groepswinst en is het verzekerd van een plek in de tweede ronde van het Europees Kampioenschap.



Lois Abbingh brak door bij E&O. Ze speelde van 2006 tot 2010 voor de club uit Emmen.



Merel Freriks uit Emmen kwam, net als in de eerste gewonnen wedstrijd tegen Hongarije, niet in actie. Naar alle waarschijnlijkheid maakt ze woensdag haar debuut in Oranje, dan wordt de derde en laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Kroatië gespeeld.