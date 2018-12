Deel dit artikel:













Drenthe hoopt vanavond Europese sportregio te worden Wordt Drenthe Europese Community of Sport? (foto: Ewout Broeksma)

Wordt Drenthe Europese Community of Sport 2019? Vanavond wordt in Brussel bekendgemaakt of onze provincie deze bekroning krijgt.

"Het is een bekroning voor een regio die heeft laten zien speciale dingen te doen op het gebied van sport en beweging", zegt Hans Derks, projectmanager van Drenthe beweegt. "Het is daarbij belangrijk dat er veel mensen in die regio sporten, dat de accommodaties in orde zijn, dat er speciale programma's zijn voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is te bewegen en dat je zo nu en dan grote evenementen organiseert."



Bus naar Brussel

Ieder jaar worden er door ACES Europese, de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie, een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio's gekozen. Drenthe zou bij uitverkiezing de eerste Nederlandse sportregio ooit worden.



Derks heeft veel vertrouwen in de afloop vanavond. "Ik mocht beslissen of er mensen met een bus meegaan of dat er alleen een auto gaat, zodat er niet te veel mensen teleurgesteld terugkomen. Ik zei 'kom maar met de bus', want ik heb hoop op een goede afloop, omdat we het hier gewoon goed doen."



Het sterke punt van Drenthe is volgens Derks dat we in deze provincie veel samen doen. "Kijk naar sportverenigingen en al die vrijwilligers. Ik dacht eerst 'jammer dat het lastige woord 'community' in de titel zit', maar achteraf gezien past dat heel goed bij Drenthe."