TT Museum komt mogelijk in voormalige discotheek Het TT Museum heeft mogelijk een nieuw onderkomen gevonden (foto: RTV Drenthe) De voormalige discotheek Club11 (foto: RTV Drenthe)

Het TT Museum in Assen lijkt onderdak te hebben gevonden in de voormalige discotheek Club11, die eigendom is van Hotel de Jonge. Het pand, waarin eerder Club Diana zat, staat al enige tijd leeg en kan op 1 januari worden betrokken.

Stichting TT Museum is al enige tijd op zoek naar een nieuw onderkomen. Er waren verschillende opties maar uiteindelijk liepen de onderhandelingen telkens spaak. De laatste kandidaat was het Factory Outlet Centrum (FOC) op de Toeristisch Recreatieve Zone bij Assen-Zuid, maar dat komt er niet.



Vroeg stadium

"De onderhandelingen met Club11 zijn nog prematuur", zegt Fred Lubbers, persvoorlichter van het TT Museum. "We gaan nu kijken of het museum zich daar kan vestigen en wat bijvoorbeeld de verbouwings- en huurkosten zijn. Er is wel een intentieverklaring opgesteld en Hotel de Jonge heeft daarmee al ingestemd. Het TT Museum zal zich daar nog over buigen."



Lubbers heeft goede hoop dat beide partijen eruit komen. "Alles hangt af van de financiën. We hebben als TT Museum totaal geen geld. Dus het is hopen dat we fondsen en subsidies van de grond krijgen. Maar ik denk dat de kans meer dan de helft is dat het doorgaat."