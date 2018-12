Helft van de Drenten viert geen Sinterklaas

Bijna de helft van de volwassenen in Drenthe viert dit jaar geen Sinterklaas. Ook twijfelen nog veel mensen dit jaar over het vieren van de verjaardag van de Goedheiligman.

Uit onderzoek van Kieskompas onder 2.600 Nederlanders blijkt dat te weinig geld hebben een belangrijke reden is om geen Sinterklaasfeest te vieren. Ook zijn er mensen die zich simpelweg niet met het feest bezighouden.Het gebeurt ook regelmatig dat mensen niemand hebben om het feest mee te vieren. Met name onder ouderen is dat het geval. In heel Nederland zegt driekwart van de mensen boven de 65 jaar dat Sinterklaas dit jaar niet bij hen langskomt.De discussie rondom Zwarte Piet speelt voor sommigen ook een rol. Zij zeggen dat die discussie het plezier van het feest voor hen verpest heeft.Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de Drenten wél aan Sinterklaas doet: 43,6 procent. Dat is veel vergeleken met alle andere provincies. Alleen in Noord-Brabant en Noord-Holland viert een hoger percentage feest op 5 december.In Groningen en Friesland viert bijna driekwart van de volwassenen geen Sinterklaas. In Zeeland zegt maar 15 procent zeker te weten het feest te gaan vieren. In die provincie twijfelt 17 procent nog over het binnenlaten van Sint en Piet.