Ton Schroor nieuwe directeur VNO-NCW MKB Noord

Ton Schroor is momenteel wethouder in Groningen (Foto: RTV Noord)

Ton Schroor is de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord. Hij volgt Lambert Zwiers op, die na tien jaar afscheid nam van zijn functie.

Schroor is momenteel nog wethouder in de gemeente Groningen. Daar heeft de D66-er de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Zorg & Welzijn en Publieke Dienstverlening & ICT. Hij gaf volgens RTV Noord al eerder aan te zullen stoppen als wethouder.VNO-NCW Noord behartigt de belangen van ondernemers in Noord-Nederland. Zwiers neemt deze week afscheid. Hij was sinds januari 2009 directeur van VNO-NCW Noord.