Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geopark De Hondsrug krijgt miljoen euro voor game en 3D-films Het geld wordt gebruikt voor samenwerking met een Duits geopark (Foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Geopark De Hondsrug in Borger krijgt ruim een miljoen euro subsidie van het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG. Met het geld gaat De Hondsrug intensiever samenwerken met het Duitse Natur- und Geopark TERRA.vita.

De twee UNESCO-parken gaan het geld inzetten voor innovatie. Zo willen ze een eigen game voor de mobiele telefoon ontwikkelen, 3D-films maken en virtuele vitrines plaatsen.



Internationale wandelroute

Het is daarnaast de bedoeling dat de parken in Borger en Osnabrück één gezamenlijke wandelroute creëren, die de parken met elkaar verbindt. De nieuwe route wordt een samenvoeging van het Nederlandse Hondsrugpad en de Duitse Hünenweg. Daarmee mikken de geoparken op het verkrijgen van kwaliteitskeurmerk 'Leading Quality Trail - Best of Europe'. Dat zou een Nederlandse primeur zijn.



Cathrien Posthumus, manager van Geopark De Hondsrug, is in haar nopjes met de subsidie. “Wij zijn hier bijzonder blij mee. Straks kunnen we het ijstijdenverhaal van ons unieke gebied nóg beter en aan meer mensen vertellen en gezamenlijk ons aanbod verbeteren.”