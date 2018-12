Poll: Hoeveel spendeer jij in totaal aan Sinterklaascadeaus?

Surprises, gedichten en natuurlijk..cadeautjes! Morgen is het Sinterklaas en daarom gaat menig Drent de winkels bij langs om presentjes in te slaan.

Met het wensenlijstje in de hand worden allerlei cadeaus in het mandje gegooid. Van een zakagenda tot sokken en van chocoladeletters tot een geurtje.En ondanks dat Sinterklaas het feest is van de giften, moet je zelf de cadeaus natuurlijk wel afrekenen. Maar wat voor bedrag trek jij hiervoor uit?