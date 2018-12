Eis: Celstraf voor dealer met 2 kilo speed in tuinkast

“Dat ik contact met die jongens had, wil toch niet zeggen dat ik ook dealde?” Dat zei de 37-jarige M.T. uit Emmen vandaag voor de rechtbank in Assen. Hij was een goede kennis van drugsbendeleider Saied H. uit Meppel, maar handelde er zelf niet in, daar bleef hij bij.

De officier van justitie gelooft hem niet. Die eiste veertien maanden cel tegen de Emmenaar voor handel in cocaïne en speed, van 2014 tot begin 2016. Ook wordt hij verdacht van bezit van hennep. Dat zat verstopt in spacecakedeeg.T., die geboren is in Iran, kent Saied H. (35) uit de Iraanse gemeenschap in Drenthe. Ze gingen volgens T. sinds een jaar of acht met elkaar om. Beide hebben lange tijd gekickbokst. De Emmenaar zei dat H. samen met zijn vriend en rechterhand Ivo J. wel eens bij hem langskwam in Emmen, maar alleen om even te praten en samen cocaïne gebruiken.Een halfjaar nadat H. en zeven andere hoofdverdachten werden opgepakt in september 2015, werd ook T. aangehouden. In een oude kast in de tuin vond de politie een tas met twee kilo speed. Die moest van een kennis van hem zijn, die hem daar zonder zijn toestemming had neergelegd, verklaarde T. bij de politie.Dat laatste hield hij vanochtend vol. “Als het van mij was, had ik het wel in de vriezer gestopt. Iedereen weet dat het anders kapot gaat”, aldus T. Maar volgens officier van justitie Henk Mous was het onlogisch dat een ander het in de kast had gelegd, alleen al omdat die met de open kant tegen een muur stond. “Zijn verhaal kan zo in de Fabeltjeskrant.” Volgens Mous wist T. dat zijn vrienden uit Meppel waren aangehouden en hield hij er rekening mee dat de politie nog bij hem zou komen. Daarom had hij de drugs verstopt.T. kwam bij justitie in beeld toen Ivo J. besloot mee te werken aan het onderzoek. Hij vertelde over de contacten van hem en Saied H. Ook liet hij het kasboek zien dat hij bijhield voor bendeleider H. Daarin stonden de namen van mensen die drugs hadden gekocht en voor hoeveel geld. Volgens Mous blijkt dat T. voor 44.000 euro aan speed en coke heeft gekocht bij de Meppeler. De Emmenaar werd aangeduid als ‘Ss’ en ‘Sammy’. Hij ontkende in de rechtszaal dat hij dat was.Saied H. is vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie, drugshandel in Nederland, Duitsland en Zweden en het bezit van zware wapens.. Zeven medeverdachten, onder wie Ivo J., zijn toen veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel.Dinsdag, donderdag en 18 december staan in totaal nog acht handlangers van Saied H. terecht. De rechtbank doet 22 januari uitspraak.