Burgemeester noemt protest met buksen 'volstrekt ontoelaatbaar'

Burgemeester Karel Loohuis heeft justitie gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van luchtbuksen tijdens een vakbondsdemonstratie afgelopen donderdag in Hoogeveen. Loohuis noemt de actie 'volstrekt ontoelaatbaar' en zegt er "meer dan ongelukkig" mee te zijn.

Voor de demonstratie was geen vergunning aangevraagd en het gebruik van een wapen in de openbare ruimte is verboden. De gemeente heeft bij de vakbonden FNV en CNV navraag gedaan. Loohuis: "Ze hebben geen afstand genomen van de gang van zaken. Ik concludeer daarmee dat de FNV/CNV buiten zijn boekje is gegaan. Het OM heb ik gevraagd een onderzoek in te stellen.""Demonstreren zonder vooraf daarvoor een vergunning aan te vragen, kan niet. Het gebruik van luchtbuksen in de openbare ruimte is al helemaal ontoelaatbaar. Ik verwacht dat ook de politie haar rol neemt en optreedt tegen de organisatoren”.In de Hoofdstraat in Hoogeveen werd donderdagochtend gedemonstreerd om de eisen voor een nieuwe cao-metalektro kracht bij te zetten. De vakbonden hadden luchtbuksen bij zich en suggereerden met vuurwerk dat die afschoten werden. De FNV liet later weten dat de buksen niet geladen waren.Met de actie wilden de bonden symboliseren dat de werkgevers "in de vuurlinie" liggen. Ook werd gesproken van "waarschuwingsschoten".De gemeente Hoogeveen zegt dat er vooraf nergens melding is gemaakt van het gebruik van luchtbuksen in de openbare ruimte en ook niet van het gebruik van vuurwerk. Het gebruik van beide is verboden.De Hoogeveense Ondernemersvereniging was verontwaardigd over de actie. Voorzitter Ewout Klok zei dat hij "furieus" is. De vereniging onderzoekt nog of er actie kan worden ondernomen.