Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drents Archief toont compilatie van 90 jaar oude film De film is geschoten in 1927 (Foto: Drents Archief)

In het Drents Archief in Assen is vanaf vandaag een compilatie te zien van een 90 jaar oude film over Drenthe.

De opnames zijn gemaakt in 1927. Daarmee is het de oudste film in de collectie van het archief. "Het is een zogenaamde Haghefilm. Dat was vroeger een concurrent van Polygoon. De Haghefilm bracht het verenigingsleven, provincies, steden en dorpen in beeld", zegt Karlijn Donders van het Drents Archief.



Melk, kaas, paard en wagen

"De film die wij tonen richt zich vooral op de beroepen uit die tijd. Je ziet bijvoorbeeld hoe de melk in de fabrieken geproduceerd werd. En ook de productie van melk en kaas komt in beeld. Er wordt dus veel tijd aan zuivel gewijd. Je ziet daarbij dat er nog veel met paard en wagen vervoerd werd."



Wie heeft beelden?

Als iemand oude beelden heeft die zijn gemaakt in die tijd, die het Drents Archief kan gebruiken, dan is het archief daar enorm blij mee, zegt Donders. "Als we denken dat meer mensen er geïnteresseerd zijn dan digitaliseren we ze", zegt ze. "Of ik denk dat er nog beelden zijn van voor 1927? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar als iemand ze wel heeft, gebruiken we die natuurlijk erg graag."



De film is een maand lang van dinsdag tot en met vrijdag gratis te zien, van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot 13.00 uur.