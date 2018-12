Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











CDA Hoogeveen wil geen 'overhaast' besluit betaald parkeren op zondag Parkeergeld op zondag stuit op weerstand van het CDA (Foto: RTV Drenthe)

Waar Assen het betaald parkeren op zondagmiddag per 1 januari afschaft, wil het college van Hoogeveen het juist invoeren. Maar dat is buiten collegepartij CDA gerekend. Het CDA wil juist kijken of parkeren op drukke momenten duurder kan dan op andere momenten.

Geschreven door Hielke Meijer

Het CDA vindt dat het college 'overhaast' allerlei parkeermaatregelen neemt. De parkeeropbrengsten mogen dan al jaren een tekort opleveren, het CDA vindt dat er meer tijd genomen moet worden voor overleg en onderzoek.



[article:138596:In Hoogeveen wordt parkeren duurder en ga je meer ozb-belasting betalen]



Betaald parkeren op zondagmiddag stuit in elk geval op de belangen van kerkbezoekers. CDA-raadslid Peter Koekoek: "Veel partijen hebben daar een mening over en er is niet uitgebreid met hen gesproken. Het college moet eerst maar eens overleggen met de kerken en ook met oudere bewoners in het centrum. Zij hebben te maken met zondagmiddagvisite die dan parkeergeld moet betalen."



Kerkgangers

Peter Koekoek: "We vinden het ingewikkeld. Aan de ene kant willen we kerkgangers niet belasten. We willen ook op zondag geen geld verdienen aan mensen en zo weinig mogelijk handhavers aan het werk zetten. Aan de andere kant hebben we de zondagsopenstelling van winkels. Supermarkten adverteren er zelfs mee dat er dan gratis parkeren is. Kleine winkeliers die daaraan niet mee kunnen doen hebben een concurrentienadeel en daar willen we ook aan denken."



De invoering van zogenaamd gedifferentieerd parkeren heeft wat het CDA betreft meer voordelen. Koekoek: "Technisch kan er heel wat tegenwoordig. Kijk daar eens naar. Bij drukte is het duurder, als het rustiger is goedkoper." Gedacht moet ook worden aan een hoger tarief 's ochtends dan in de middag of op koopavonden."



Blauwe zone Schutstraat

Het CDA vindt dat het college ook haar voorstel om blauwe parkeerzones in te voeren bij de Schutstraat, 't Haagje en de Alteveerstraat met een jaar moet uitstellen. Met een parkeerschijf zou er een uur lang gratis geparkeerd kunnen worden. Dat zou op jaarbasis twee ton inkomsten schelen aan gemiste parkeerinkomsten. Koekoek: "We zijn wel voorstander van blauwe zones, want daar zijn er al te veel van verdwenen in voorgaande jaren."



De tekorten op parkeergarage De Kaap heeft volgens Koekoek niets van doen met de verhoging van de parkeertarieven. "De Kaap was niet bedoeld om meer parkeeropbrengsten te krijgen. De parkeerplaatsen in de garage vervangen de verdwenen parkeerplaatsen aan het Beukemaplein."



Dat de parkeertarieven over de hele linie met 20 cent omhoog gaan, vindt het CDA niet vreemd. "We hebben sinds 2010 de tarieven niet meer verhoogd." Het college stelt dat de parkeertarieven in Hoogeveen in elk geval de laagste van Drenthe blijven.