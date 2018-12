Molukse partij geeft dozen vol stukken aan Drents Archief

Bijna honderd verhuisdozen met stukken over de Molukse geschiedenis komen in handen van het Drents Archief. De documenten zijn afkomstig van de vroegere Molukse beweging Badan Persatuan (BP).

De Badan Persatuan, de Eenheidspartij, werd in 1966 opgericht en was lange tijd de belangrijkste vertegenwoordiger van Molukkers in Nederland. "Het is voor de geschiedenis van de Molukkers in Nederland van essentieel belang dat het archief van Badan Persatuan toegankelijk wordt gemaakt voor onderzoek", zegt George Tonikoe, oud-vicevoorzitter van BP. Vorig jaar werd de beweging opgeheven.Dat de documenten in Drenthe terecht komen is een eerbetoon aan de oprichter van de BP, de charismatische Asser dominee Samuel Metiary. Hij was een van de belangrijkste Molukse leiders. Metiary overleed in Assen in 2007, op 89-jarige leeftijd.In 1951 kwamen de eerste Molukse gezinnen in Nederland. Het waren militairen uit het voormalige Nederlands-Indische leger, het KNIL, en hun families. Ze voelden zich vaak verbonden met de Nederlanders, waren goed getraind en daarom was er in eigen land geen plaats voor hen na de dekolonisatie. Nederland beloofde voor hen een oplossing te zoeken, maar die kwam er nooit.Het tijdelijke verblijf werd permanent. Grote onvrede was het gevolg en dat leidde tot gewelddadige acties, zoals de treinkapingen van Wijster en De Punt, en de bezetting van een school in Bovensmilde en van het Drentse provinciehuis.Het topstuk uit het archief van de BP is de Gezamenlijke Verklaring uit 1986, die werd gesloten door premier Ruud Lubbers en dominee Metiary . Met de verklaring werd een aantal plooien uit de moeilijke gezamenlijke geschiedenis glad gestreken. Zo kwam er een speciale uitkering voor ex-KNIL-militairen en er werd geregeld dat woningen van Molukkers werden ondergebracht bij lokale woningcorporaties. Ook stond er een banenplan in om de grote werkloosheid onder Molukse jongeren aan te pakken.Het overdragen van het BP-archief gebeurt officieel op vrijdag 14 december door George Tonikoe en de directeur van het Drents Archief, Corinne Rodenburg. Daarbij is ook de Commissaris van de Koning aanwezig, Jetta Klijnsma.Rodenburg noemt het archief een 'bijzonder schenking'. "Het is de bedoeling dat we hierna zo veel mogelijk foto’s, films, documenten en verhalen van alle generaties Molukkers verzamelen en weer beschikbaar stellen. Met projecten en educatieve activiteiten willen we bijdragen aan de gezamenlijke erkenning van Indisch en Moluks Nederland."