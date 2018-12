Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











14.440 illegale sigaretten in bezit: drie maanden celstraf De 50-jarige man had 14.440 sigaretten in bezit (foto: Pixabay)

Een 50-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. In de kofferbak van de Jordaniër werden 14.440 - ongeveer 650 pakjes - illegale sigaretten gevonden.

De man zegt de sigaretten bij een benzinepomp te hebben gekocht van een 'onbekende, Poolse man'. De officier van justitie noemde dat een 'kletsverhaal'. Naar eigen zeggen wist de man niet dat er nog geen belasting over was betaald. De sigaretten zijn waarschijnlijk nagemaakt.



De man is twee keer eerder veroordeeld voor vergelijkbare zaken. "Meneer had als geen ander alert moeten zijn", vond de rechter daarom. "En dan dat verhaal met die onbekende Pool, ik geloof er geen bal van."