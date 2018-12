Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Taakstraf voor dumpen radioactief ijzer bij schroot Zuidwolde De rechter acht niet bewezen dat de twee Hoogeveners met opzet besmet ijzer wegbrachten (foto: PXhere)

“Als ik dat had geweten, had ik het nooit aangeraakt.” Dat zei een man van 42 uit Hoogeveen in de rechtbank van Assen. De man had ruim drie jaar geleden samen met een 39-jarige plaatsgenoot radioactief besmet materiaal ingeleverd bij een schroothandelaar in Zuidwolde.

De schroothandelaar had geen detectiemateriaal, waardoor niet direct werd opgemerkt dat het oud ijzer radioactief besmet was. Toen dat later bleek, konden de mannen worden opgespoord aan de hand van camerabeelden. De Hoogeveners stelden allebei dat ze niet wisten dat het om besmet materiaal ging. “Ik wil niet ziek worden”, zei de 42-jarige man daarover.



Opzet niet bewezen

De politierechter achtte het niet bewezen dat de mannen met opzet handelden. “Maar het blijft een ernstige overtreding, die ook ernstige gevolgen kan hebben.”



Hij veroordeelde de 42-jarige man tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. De andere verdachte kreeg een hogere straf opgelegd, omdat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en niet aanwezig was bij de rechtszaak. Deze Hoogevener moet een taakstraf van 160 uur uitvoeren en kreeg dezelfde voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.



Rapportkosten

Daarnaast moeten de mannen de schroothandelaar een bedrag van bijna 7500 euro betalen. De handelaar maakte onder meer kosten voor rapportages en het vernietigen van het besmette oud-ijzer.