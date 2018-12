Acht jaar en tbs voor doodschieten Coevordenaar

Voor het doodschieten van zijn vriend Ahmed Alkanany uit Coevorden is Daniël de V. (29) uit Holsloot veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. De V. schoot de 28-jarige Coevordenaar op 4 maart dood in het gehucht Holtheme, bij Coevorden.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden bij de rechtbank in Zwolle bleek dat de vriendschap tussen de twee mannen, die beide in drugs handelden de periode daarvoor was bekoeld. De V. verklaarde dat Alkanany hem afperste en dat hij bang was voor de Coevordenaar.Op de avond van 4 maart sprak De V. af met Alkanany. Hij wachtte hem op bij een landweggetje in Holtheme en schoot hem na een kort gesprek vier keer in de borst. Toen de Coevordenaar op de grond lag, schoot De V. hem door het hoofd. Daarna reed hij met de auto van de man naar Coevorden.Hij wilde zichzelf aangeven, maar bij het politiebureau werd niet opengedaan. Daarom schoot hij in blinde paniek op een deur. Daarna werd hij alsnog opgepakt.Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden tien jaar en tbs tegen De V. geëist.Later meer.