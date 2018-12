Acht jaar en tbs voor doodschieten Coevordenaar [update]

Voor het doodschieten van zijn vriend Ahmed Alkanany uit Coevorden is Daniël de V. (29) uit Holsloot veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. De V. schoot de 28-jarige Coevordenaar op 4 maart dood in het gehucht Holtheme, bij Coevorden.

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden bij de rechtbank in Zwolle bleek dat de vriendschap tussen de twee mannen, die beide in drugs handelden de periode daarvoor was bekoeld. De V. verklaarde dat Alkanany hem afperste en dat hij bang was voor de Coevordenaar.Op de avond van 4 maart sprak De V. af met Alkanany. Hij wachtte hem op bij een landweggetje in Holtheme en schoot hem na een kort gesprek vier keer in de borst. Toen de Coevordenaar op de grond lag, schoot De V. hem door het hoofd. Daarna reed hij met de auto van de man naar Coevorden.Hij wilde zichzelf aangeven, maar bij het politiebureau werd niet opengedaan. Daarom schoot hij in blinde paniek op een deur. Daarna werd hij alsnog opgepakt.Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee weken geleden tien jaar en tbs tegen De V. geëist. Het OM vond moord te bewijzen, omdat de man uit Holsloot van tevoren had gepland dat hij Alkanany zou gaan doodschieten. Hij had daarom een geladen pistool meegenomen naar Holtheme. De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is voor moord. Daarom heeft ze De V. veroordeeld voor doodslag en straft ze lager.De rechtbank gelooft de man uit Holsloot, die heeft verklaard dat hij het wapen heeft meegenomen omdat hij bang was dat hem wat zou overkomen. Volgens kennissen had zijn voormalige boezemvriend Alkanany hem volledig in zijn macht. Steeds weer eiste hij geld en drugs van De V. Op 4 maart moest hij 1.000 euro betalen voor zes uur ’s avonds. De V. had geldproblemen en kreeg het bedrag niet bij elkaar. Hij kwam niet verder dan zo’n 300 euro.Toen de twee elkaar ontmoetten in Holtheme en De V. zei dat hij geen 1000 euro had, kwam Alkanany volgens hem dreigende op hem af. Op dat moment trok De V. zijn wapen en schoot hij meerdere keren. Dat gebeurde in een 'gemoedsopwelling', vindt de rechtbank. De man was overmand door angst en radeloosheid en had drugs gebruikt. Daardoor zag hij volgens de rechtbank geen andere mogelijkheid dat Alkanay uit te schakelen.De V. heeft volgens deskundigen meerdere stoornissen en is verslaafd aan drugs. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Tbs met dwangverpleging is volgens de rechtbank nodig, omdat er zonder behandeling kans is op herhaling.De familie van Alkanany is nog altijd zwaar aangeslagen door de dood van Ahmed. Mede omdat de schutter jarenlang kind aan huis was bij hen. De rechtbank stelt dan hen 'onmenselijk leed is toegebracht'. De familie had een schadevergoeding van 44.000 euro geclaimd. De rechtbank vindt dat Daniel de V. 14.000 euro moet betalen.