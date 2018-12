Domesta wil statushouders ook in Hoogeveense dorpen plaatsen

Woningcorporatie Domesta gaat proberen om statushouders meer te verspreiden over de hele gemeente Hoogeveen. Dat betekent dat asielzoekers met een verblijfsstatus ook naar woningen in dorpen in de gemeente wordt gezocht.

Dat blijkt uit de prestatieafspraken die de woningcorporaties met de gemeente Hoogeveen hebben gemaakt. Dat zijn afspraken over huisvesting in de gemeente voor de komende vijf jaar. Statushouders krijgen voorrang bij huisvesting ten opzichte van anderen.Domesta wil ervoor zorgen dat er niet te veel statushouders op dezelfde plekken terecht komen en kijkt daarvoor ook buiten de stad. "Dat kan in alle dorpen waarin wij huizen verhuren. De gemeente heeft een plicht om jaarlijks een bepaald aantal statushouders en dat wordt neergelegd bij de woningcorporaties", vertelt woordvoerder Liesbeth de Groot van Domesta.Maximaal tien procent van hun sociale huurwoningen stellen de corporaties ter beschikking. "Maar we proberen altijd gewoon aan de taak van de gemeente te voldoen. Als die statushouders al geplaatst zijn, dan houden we de woningen niet meer vrij", zegt De Groot.De woningen voor statushouders worden uitgezocht door de woningcorporatie, dus statushouders kunnen niet zelf een woning kiezen. Ook kunnen ze de toegewezen woning niet zomaar weigeren. De Groot: "We kijken dan naar het soort huis, of er mensen uit hun netwerk in de buurt wonen en naar de omgeving. Is er veel overlast in een bepaald gebied, dan is het niet handig om ze daar te plaatsen."Domesta zegt in principe niet te kijken naar draagvlak in de buurt wanneer ze mensen in een woning plaatsen, maar wel dat er altijd sprake is van maatwerk.De gemeente Hoogeveen is verplicht om dit jaar 77 statushouders in een woning te plaatsen.