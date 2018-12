Vakbonden hebben spijt van actie met luchtbuksen

Vakbonden FNV en CNV betuigen spijt aan de inwoners van Hoogeveen over de demonstratie waarbij twee luchtbuksen werden getoond. Dat gebeurde afgelopen donderdag toen de bonden actie voerden voor een betere cao Metalektro.

"Wij realiseren ons juist vanwege alle commotie dat het beter zou zijn geweest als we voor een ander actiemiddel hadden gekozen. Het spijt ons dat burgers van Hoogeveen hier aanstoot aan hebben genomen", zo verklaart bestuurder Marijke Eggengoor van FNV Metaal.Tijdens de demonstratie werden twee - volgens de vakbonden ongeladen - luchtbuksen omhoog gehouden. Met vuurwerk werden knallen van de wapens nagebootst. Daarmee wilde de vakbond symboliseren dat de werknemers in de metaalsector 'in de vuurlinie' staan. Ondernemers en politici reageerden verontwaardigd op de actie.Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft het Openbaar Ministerie gevraagd onderzoek te doen naar de vakbondsdemonstratie. "Demonstreren zonder vooraf daarvoor een vergunning aan te vragen, kan niet. Het gebruik van luchtbuksen in de openbare ruimte is al helemaal ontoelaatbaar", zei de burgemeester tegen Radio Drenthe.Voor het in het openbaar dragen van wapens moet een ontheffing zijn aangevraagd. Dat was niet gebeurd. De bonden erkennen nu dus fout te zijn geweest in de keuze van de wapens voor een actie. Eggengoor: "De beeldvorming die hierdoor is ontstaan, is verkeerd en wij hebben dit niet voorzien. Wij willen hierbij dan ook afstand nemen van de gekozen vorm."