Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbrekers in seniorenwoningen moeten drie jaar zitten De inbrekers sloegen toe in heel Noord-Nederland (foto: Pixabay.com)

Voor het inbreken in bejaardenwoningen en zorgcentra in onder meer Dalen en Hoogeveen is een 40-jarige man uit Lelystad veroordeeld tot vier jaar. Hiervan is een jaar voorwaardelijk. Zijn 20-jarige oomzegger, eveneens uit Lelystad, kreeg 3,5 jaar opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk.





Identieke werkwijze

Er waren 23 zaken op de dagvaarding terechtgekomen. Het OM vermoedde, gezien de identieke werkwijze die werd gebruikt, dat de verdachten waarschijnlijk meer dan 100 inbraken op hun geweten hebben. Ze werden op 22 maart aangehouden bij een inbraak in een seniorencomplex in Alkmaar. Meteen nadat de Lelystedelingen waren opgepakt, kwam er een einde aan dit soort inbraken.



De twee waren vooral in het Noorden actief geweest. In Friesland sloegen ze toe in Drachten, Heerenveen en Joure. Bij die laatste inbraak werd DNA van de 40-jarige aangetroffen. In Drenthe pleegden zij inbraken in Hoogeveen en Dalen en in Groningen in Tolbert en Hoogezand. De rechtbank hield rekening met het 'beroepsmatige' karakter van de inbraken: de twee hadden maar heel weinig tijd nodig om een woning te doorzoeken en er vervolgens met de buit vandoor te gaan.



Lees ook: Inbrekersduo verdacht van meer dan honderd inbraken bij ouderen

Ze stalen vooral spullen die gemakkelijk meegenomen konden worden, zoals sieraden en geld. De rechtbank vond het kwalijk dat de verdachten geen enkele verantwoordelijkheid hebben genomen voor de inbraken en dat ze gericht hebben gezocht naar woningen waar oudere mensen woonden. 'Kwetsbare slachtoffers', aldus de rechtbank. De inbrekers moeten aan vier benadeelden in totaal ruim 3800 euro schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vier weken geleden voor beide verdachten voor betrokkenheid bij 28 inbraken een gevangenisstraf van vijf jaar. De uiteindelijke straf viel lager uit, omdat de rechtbank in een aantal zaken tot een vrijspraak kwam. Het tweetal was in de eerste drie maanden van dit jaar verantwoordelijk voor een ware inbraakgolf in bejaardenwoningen en seniorencomplexen.Er waren 23 zaken op de dagvaarding terechtgekomen. Het OM vermoedde, gezien de identieke werkwijze die werd gebruikt, dat de verdachten waarschijnlijk meer dan 100 inbraken op hun geweten hebben. Ze werden op 22 maart aangehouden bij een inbraak in een seniorencomplex in Alkmaar. Meteen nadat de Lelystedelingen waren opgepakt, kwam er een einde aan dit soort inbraken.De twee waren vooral in het Noorden actief geweest. In Friesland sloegen ze toe in Drachten, Heerenveen en Joure. Bij die laatste inbraak werd DNA van de 40-jarige aangetroffen. In Drenthe pleegden zij inbraken in Hoogeveen en Dalen en in Groningen in Tolbert en Hoogezand. De rechtbank hield rekening met het 'beroepsmatige' karakter van de inbraken: de twee hadden maar heel weinig tijd nodig om een woning te doorzoeken en er vervolgens met de buit vandoor te gaan.Ze stalen vooral spullen die gemakkelijk meegenomen konden worden, zoals sieraden en geld. De rechtbank vond het kwalijk dat de verdachten geen enkele verantwoordelijkheid hebben genomen voor de inbraken en dat ze gericht hebben gezocht naar woningen waar oudere mensen woonden. 'Kwetsbare slachtoffers', aldus de rechtbank. De inbrekers moeten aan vier benadeelden in totaal ruim 3800 euro schadevergoeding betalen.