Drugsverdachte zit vast in Duitsland: rechtszaak uitgesteld

De rechtbank in Assen heeft de strafzaak tegen een Emmenaar die wordt verdacht van samenwerking met drugsbendeleider Saied H. dinsdag uitgesteld. M.H.M. (35) uit Emmen zit vast in Duitsland.

Volgens de officier van justitie is H.M. afgelopen zomer in Duitsland veroordeeld, waarvoor is niet duidelijk. Hij heeft een straf gekregen, waarbij hij onder meer wordt behandeld voor zijn drugsverslaving. Omdat er ook geen advocaat namens hem in de Asser rechtbank was, is de zaak uitgesteld.De Emmenaar wordt verdacht van drugshandel tussen januari 2013 en februari 2016. Hij zou in zijn woonplaats cocaïne, speed, xtc, heroïne en methadon hebben verkocht. Op 9 februari 2016 hield de politie hem aan.Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat H.M. de drugs die hij verhandelde, kocht bij Saied H. uit Meppel. H. (35) werd vorig jaar augustus veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer het importeren van 88 kilo coke uit de Dominicaanse Republiek en de handel in coke en speed in Nederland, Duitsland en Zweden. Hij was volgens de rechtbank de leider van een criminele organisatie die zich tussen 2013 en september 2015 bezighield met drugshandel.Zeven handlangers werden veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel. Ivo J. (29) is een van hen. Hij besloot na zijn arrestatie mee te werken met politie en justitie en kreeg daarom een veel lagere straf dan H. J. legde zo’n veertig verklaringen af over de handel en wandel van de bende.Ook had hij een kasboek bijgehouden voor Saied H. waar in stond wie wanneer voor hoeveel geld drugs had gekocht. Ook Emmenaar H.M. stond in het kasboek. Dat gold ook voor zijn plaatsgenoot M.T. (37). Tegen hem eiste het Openbaar Ministerie dinsdagochtend veertien maanden cel voor drugshandel in Emmen.Tegen de 25-jarige Groninger N. van L., die dinsdag ook terechtstond, eiste het OM anderhalf jaar celstraf. De ex-militair dealde volgens officier van justitie Henk Mous in de stad Groningen. Hij kocht tussen januari 2014 en september 2015 voor minstens 62.000 euro aan speed en coke bij Saied H. om zelf door te verkopen.Van L. ontkent dat stellig. Volgens Mous stond hij ook genoemd in het kasboek van Ivo J., maar dat kan niet zo zijn, zei Van L. Hij zei dat hij wel een vriend was van J. en Saied H., maar dat hij niet beter wist dan dat H. en textielbedrijfje had. Hij handelde volgens Van L. in sokken en onderbroeken. Drugs had hij er nooit gezien, beweerde hij. De ex-militair werd in april 2016 aangehouden door een arrestatieteam. Vanwege de strafzaak heeft Defensie hem ontslagen.Donderdag en later deze maand komen er nog meer voormalige handlangers van bendeleider Saied H. voor de rechter. De rechtbank doet op 22 januari in de zaak.