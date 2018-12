Statenlid Ko Vester bedankt voor SP

Statenlid Ko Vester uit Schipborg heeft bedankt voor de SP. Gisteren zegde hij uit onvrede zijn lidmaatschap op bij het landelijk partbijbureau. Hij wil niets meer met de Drentse Statenfractie te maken hebben. Wel behoudt hij zijn zetel in Provinciale Staten.

Vester is boos en teleurgesteld. Hij voelt zich door de Drentse SP onterecht aan de kant gezet voor de komende Statenverkiezingen. "Ik wil op geen enkele manier meer met de SP verbonden zijn. Ik heb zo mijn principes, en die zijn te veel geschonden voorafgaande aan de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen."Vester kwam niet voor op de concept-kandidatenlijst, en stelde zich tegenkandidaat voor de beoogd lijsttrekker Greetje Dikkers uit Tynaarlo. Vester was het niet eens met die keuze, omdat hij bekend is als SP'er in Drenthe. Maar afgelopen zaterdag werd zij uiteindelijk toch gekozen en niet Vester.Bijna twaalf jaar zit Vester voor de SP in Provinciale Staten, waaronder één periode als fractievoorzitter. Dat hij op zijn 72ste geen rol meer mag spelen, doet hem zeer. Wat nu de exacte reden is waarom hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd, wil hij niet zeggen. "Er zijn dingen gebeurd die absoluut niet prettig waren. Maar ik wil de vuile was niet buiten hangen, of met modder gooien."Vester gaat volgende week eerst op vakantie naar Amerika, "en ik zie daarna wel hoe ik verder ga als Statenlid. Of het nu wordt als Fractie Vester, of iets anders. Daarover ga ik na mijn vakantie met de griffie in overleg."Vester vindt niet dat hij zetelroof pleegt. "Nou, voor die laatste drie maanden van deze bestuursperiode, dat kun je toch bijna geen zetelroof noemen. En als de fractie dat wel doet, jammer dan. Ik had zelf graag anders gewild."Volgens Vester is het landelijk partijbestuur in Amersfoort er inmiddels van op de hoogte dat hij z'n Statenzetel niet opgeeft. "Zij hebben het geen zetelroof genoemd, en er ook niet op aangedrongen dat ik mijn zetel opgeef", zegt Vester. Door zijn afscheidingsactie, bestaat de Drentse SP-fractie voortaan nog uit vier leden.Fractievoorzitter Wim Moinat van de SP-Statenfractie is inmiddels geïnformeerd over het opstappen van Vester als partijlid. "Ik betreur het, en begrijp dat hij zeer geëmotioneerd is over de gang van zaken. Ik snap dat ook wel."Dat hij zijn Statenzetel niet inlevert, overvalt Moinat, want die wist van niks. "Oh, ik dacht dat hij daar nog niet uit was. Maar als hij de zetel behoudt, is dat zetelroof. Ik snap zijn emoties, maar die zetel behoort niet toe aan een persoon, maar aan de partij. Zo heeft hij er zelf altijd ook ingestaan. Dus wat hij nu doet is niet zo leuk, en ja, dan druk ik mij inderdaad heel zacht uit."Volgens Moinat wil hij wel in gesprek met Ko Vester, "maar daar zijn twee partijen voor nodig. Op dit moment gaat dat niet lukken, daarvoor spelen er te veel emoties."Vesters vrouw, Jantien Fokkens, was aanvankelijk de nummer 4 bij de SP op de concept-kandidatenlijst. Zij heeft zich zaterdag op de ledenvergadering definitief teruggetrokken als kandidaat. "Toen de fractievoorzitter in het openbaar tijdens de vergadering, nog voordat er gestemd was, de steun uitsprak voor Greetje Dikkers, was ik er klaar mee. Ik vond het verbijsterend", zegt ze. "Hij had onpartijdig moeten blijven."Ook huidig SP-Statenlid Frank van der Pol uit Bovensmilde, die op plek tien stond op de kandidatenlijst, heeft zich zaterdag als kandidaat teruggetrokken.