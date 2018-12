Alle hens aan dek voor pakketsorteercentra

Het zijn drukke tijden voor pakketsorteercentra in Nederland. Daarom opent PostNL drie extra sorteercentra, zeven extra opslagpunten en nemen ze 300 extra man in dienst om toch aan de 24-uurs levertijden te kunnen voldoen.

"We hebben landelijk met de feestdagen dagelijks 1,5 miljoen pakketten die gesorteerd moeten worden! Dat is echt heel veel. Dat is gewoon een verdubbeling van je capaciteit. Black Friday heeft zelfs onze verwachtingen overtroffen, dus het was zelfs nog wat meer. Je bent dan echt iedere dag zo'n zes tot zeven dagen in de week bezig met het verwerken van pakketten", legt Gerry Koekkoek van het PostNL depot in Zwolle uit.Vanuit Zwolle worden de bestellingen tot aan Nieuw-Balinge en Geeuwenbrug aangeleverd. Het Noorden van de provincie wordt door een depot uit Kolham in Groningen voorzien. Assen heeft nog wel een depot, maar dat wordt volgens PostNL alleen voor het sorteren van brieven gebruikt.Ondanks dat Drenthe geen eigen sorteercentra voor pakketten heeft, staan de nieuwe locaties ook niet in Drenthe. Of één van de opslagpunten wel in onze provincie is komen te staan laat PostNL vanwege diefstalgevoeligheid in het midden.Vanmorgen meldde de Telegraaf dat vanwege de drukte postsorteercentra ook steeds vaker uitzendkrachten uit Polen en Spanje voor lage kosten in de nacht worden ingezet. Bij het depot in Zwolle is dit volgens Koekkoek niet het geval. "We werken vooral in dienstverband. Daarnaast werken we ook met uitzendkrachten via uitzendbureaus en die komen hier uit de buurt, meestal gewoon vanuit Zwolle. In het land zal het gebeuren dat de uitzendkrachten elders vandaan komen, maar daarvoor moet je bij het hoofdkantoor zijn", licht Koekkoek toe.