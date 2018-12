Geen cel maar werkstraf voor mensensmokkel in seksclub Casa Grande in Gieterveen

De 55-jarige eigenaar van seksclub Casa Grande in Gieterveen is voor mensensmokkel veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

Ook kreeg de Winschoter een celstraf van zes maanden, waarvan ruim vijf maanden voorwaardelijk, opgelegd. Hij hoeft niet meer de cel in, omdat hij ruim een maand in voorarrest heeft gezeten.Het OM eiste eerder vijftien maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen de man. De officier van justitie ging naast mensensmokkel ook uit van uitbuiting. Dit laatste achtte de rechter niet bewezen.De 55-jarige bedrijfsleidster uit Borger kreeg voor haar aandeel 90 dagen cel, waarvan 73 dagen voorwaardelijk, opgelegd. Ook zij heeft haar onvoorwaardelijke deel in voorarrest uitgezeten.Op 3 februari 2016 werden twee Nigeriaanse meisjes aangetroffen in het pand in Gieterveen. Zij waren in het bezit van een vals paspoort. Beiden bleken minderjarig. De meisjes waren tweelingzussen van zestien jaar oud. De eigenaar en bedrijfsleidster gingen ervan uit dat de meisjes 31 jaar oud waren. Ze gingen uit van het valse paspoort. Ze konden hun leeftijd maar moeilijk schatten, zeiden ze tijdens de zitting. Beide meisjes waren nog maar net in het bordeel en hadden nog geen contact met klanten.In de club was nog een Braziliaanse vrouw van 31 jaar die illegaal in Nederland verbleef. Ze verstopte zich onder het bed in een afgesloten ruimte in het pand, toen de politie daar was. Na de inval werd Casa Grande drie maanden gesloten. De rechter hield er rekening mee dat dit zakelijke consequenties heeft gehad voor de club. Bovendien hadden beide verdachten geen strafblad. De zaak was zo oud, vond de rechter, dat er rekening gehouden moest worden met een overschrijding van de redelijke termijn.