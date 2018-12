Deel dit artikel:













Egels sterk vermagerd door droogte Door de droge zomer zijn veel egels sterk vermagerd (foto: Marike Goossens)

Veel egels dreigen deze winter dood te gaan door een gebrek aan voedsel. Slakken en insecten, die normaal op het menu van de egel staan, zitten door de droogte dieper onder de grond.

"Het is een slecht jaar voor de egel", zegt Linda de Jong van egelopvang 't Egelhuus in Hollandscheveld. "We vrezen voor de winter."



Egels gaan 's winters pas met winterslaap als zij voldoende vetreserves hebben opgebouwd of als er geen voedsel meer te vinden is. Door de droogte dreigen zij nu te dun aan hun winterslaap te beginnen.



Bij 't Egelhuus is het op het moment niet zo druk als afgelopen zomer. "Toen hadden we dagelijks wel tien egels in de opvang", vertelt De Jong. "Ook destijds hadden zij moeite om genoeg voedsel te vinden." Waarom er nu minder egels zijn, weet De Jong niet. "Misschien hebben verschillende egels de zomer toch niet overleefd."



Mocht je een dunne egel in je tuin aantreffen, dan adviseert De Jong om het diertje bij te voeden. "Geef ze wat water en kattenbrokken, dat is genoeg. Net zo lang tot de egel zich niet meer laat zien. Dan heeft hij voldoende vetreserves opgebouwd en is hij met winterslaap."