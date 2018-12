'Goedkope zonnepanelen voor hele gemeente bij steun voor zonnepark'

Inwoners van de hele gemeente Hoogeveen kunnen zonnepanelen met korting van Richard Kimman krijgen als ze zijn zonneparkplan Trekgatenweg steunen. Kimman zegt dat 15 van de 65 direct omwonenden inmiddels hebben getekend voor een vergelijkbaar aanbod. Direct omwonenden kunnen 12 zonnepanelen gratis krijgen.

Tot nu toe heeft Kimman weinig steun gevonden voor zijn plan voor het zogenaamde zonnepark Trekgatenweg. Dat zou een omvang krijgen van 55 hectare. Hoewel hij vorig jaar als eerste in de gemeente een zonneparkplan bekend maakte, zat zijn plan niet bij de vijf parken die eind september een vergunning kregen.Kimman is voormalig melkveehouder. In 2010 startte hij het agrarisch inkoopbedrijf Farmers4All in Dedemsvaart. Hij bemiddelt onder andere in de aanleg van zonnepanelen op daken. Tussen Hoogeveen en Alteveer bezit Kimman veel landbouwgrond waarop hij het zonnepark wil bouwen.Dat plan is nog altijd niet gerealiseerd, mede omdat in de omgeving veel protest ontstond. Ook aanpassingen van zijn plan door projectontwikkelaar GroenLeven haalde weinig uit. De actiegroep Zonnepark Trekgatenweg Nee heeft de weg vol gezet met protestborden en bestookt de gemeenteraad regelmatig met hun bezwaren.Kimman heeft een website waar hij informatie geeft over het aanbod. Kimman schrijft: “Mijn doel is van Hoogeveen de groenste gemeente te maken (…)." Het aanbod betreft ‘iedereen’ in de gemeente: “eigenaren van woningen, bedrijven, woningbouwverenigingen, verhuurders van panden etc. (…) als de benodigde vergunningen voor het zonnepark aan de Trekgatenweg zijn verleend.”De vergunningaanvraag van Kimman is door de gemeente in eerste instantie teruggestuurd, omdat die aanvullende informatie voor het plan nodig heeft. Kimman zegt dat die informatie elk moment de deur uit kan gaan.Opvallend is dat de gemeente eerder ontwikkelaars van zonneparken verzocht voorlopig geen aanvragen te doen. Hoogeveen wil eerst nieuw beleid ontwikkelen en met name een betere omschrijving vinden voor de voorwaarde dat er steun in de omgeving moet zijn.