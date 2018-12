'Ik wacht al twintig jaar op een standplaats'

Al ruim twintig jaar wachten op een standplaats voor je woonwagen, Marie Bosma kan er over mee praten. Helaas, zo benadrukt ze, want ze wil dolgraag op woonwagenkamp De Ark in Emmen wonen. Maar er zijn simpelweg te weinig standplaatsen. Daarom heeft ze met vier andere vrouwen werkgroep De Rolleman opgericht. "Een agrariër zet je ook niet in de Bijlmer", vertelt Bosma.

Bosma zelf woont in de wijk Emmermeer, maar wil graag op het woonwagenkamp De Ark wonen. "Ik sta al sinds mijn achttiende ingeschreven voor een plekje. Ik ben nu 38 jaar", zegt Bosma schouderophalend. "En ik sta op plek 40 of 45. De wachtlijsten zijn nogal onduidelijk."De afgelopen jaren gold in veel gemeente een uitsterf- of afbouwbeleid, wat betreft standplaatsen op woonwagenparken. Maar dat mag niet meer van het College voor de Rechten van de Mens. De werkgroep uit Emmen voelt zich door dit nieuwe beleid gesteund en hoopt op actie van de gemeente Emmen. Toch schiet het nog niet echt op met de extra standplaatsen. Gisteren heeft ze een emotioneel betoog gehouden tijdens de commissievergadering in Emmen.Bosma: "Kort gezegd willen we honderd standplaatsen. Dat klinkt heel veel, maar er staan 168 huishoudens op de wachtlijst. Wij willen dat het beleidskader uit 2014 van de gemeente Emmen de prullenbak ingaat en dat het nieuwe beleidskader gebruikt wordt."Volgens Bosma is er ruimte rondom het park aanwezig. "Maar niet voor huizen van baksteen, dat past niet bij onze cultuur. We willen het liefst bij elkaar wonen en als dat niet kan, dan behoort een compleet nieuw kamp in woonwijk Emmermeer zeker tot de opties."Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen spreekt overigens tegen dat er een uitsterfbeleid is gevoerd door de gemeente. "We hebben de vier locaties de afgelopen jaren geherstructureerd", legt hij uit. Volgens hem is er ook uitgebreid. "We gaan nu ook in gesprek en kijken momenteel of er op De Ark ruimte bij kan komen."