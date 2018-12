Deel dit artikel:













'Zo'n mooi gebouw als 't Forum plat? Dat geloof ik niet' Vastgoedondernemer Thijs van Bree die 't Forum wil herontwikkelen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) De noordelijke winkelpassage van 't Forum in Assen gaat mogelijk plat (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Onderneemster Yvonne Klaassens uit Assen van Artquake wil er nog niet aan. De noordelijke winkelpassage van 't Forum plat? Voor stadswoningen? "Nee, dat gaat niet gebeuren."

Geschreven door Margriet Benak

Toch staat vastgoedondernemer Thijs van Bree wel in die stand, als nieuwe eigenaar van het zieltogende winkelcentrum. Honderd procent zeker is het nog niet, maar de kans is groot.



Wonen in de stad in trek

"We gaan nog in gesprek met meerdere partijen, en de gemeente. Dus dat traject duurt nog even. Maar wonen in de stad is erg in trek. Er is in alle steden veel belangstelling voor, en ik ben afgelopen week al benaderd door meerdere mensen die graag een appartement hier zouden willen."



Vorige week werd bekend dat 't Forum, een winkelcentrum uit de negentiger jaren, een nieuwe toekomst tegemoet gaat. De noordkant, met overdekte winkelpassage, gaat zeer waarschijnlijk plat. Er moeten weer open verbindingen komen met de aangrenzende winkelstraten Ceresstraat en de Oudestraat. "En we denken aan nieuwbouw van stadsappartementen", zegt Van Bree. Of het huur of koop wordt, dat is nog te prematuur.



Stedelijke allure

En dat is niet het enige aan woningbouw, waar Forum Vastgoed BV aan denkt. Want het zuidelijke winkelgedeelte krijgt op de eerste laag boven de winkel in elk geval ook stadswoningen, met mogelijk één of zelfs twee lagen er bovenop. Te hoog? "Nee hoor", zegt Van Bree. "Rond zo'n Koopmansplein moet je een mooie hoge gevelwand hebben, dat zorgt voor stedelijke allure."



Medio volgend jaar moet op de zuidkant al gebouwd worden. De noordkant is een wat lastiger verhaal, volgens Van Bree. "Maar alle leegstand van de afgelopen jaren geeft wel aan, dat hier te veel meters aan winkeloppervlak zijn."



Huurprijzen omlaag

Yvonne Klaassens van Artquake, die onlangs met haar winkel naar 't Forum is verhuisd, is het daar volstrekt niet mee eens. "Winkels zijn leeggelopen, toen het Factory Outlet Center dreigde te komen. En als ze hier de huurprijzen eens omlaag zouden doen, krijg je vast en zeker winkels terug."



Ze gelooft niet in de kracht van 'meer stadswoningen in het centrum'. "En zo'n mooi winkelcentrum als 't Forum daarvoor dan platgooien? Dat is toch pure kapitaalvernietiging. En straks heb je allemaal bewoners middenin de stad, en die gaan dan klagen over het TT Festival, omdat het lawaai geeft. Wat schiet je daarmee op." Ze gelooft er heilig in dat de noordkant van 't Forum overeind zal blijven. "Slopen? Nee, dat moet ik eerst zien voordat ik dat geloof."