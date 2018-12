Kloosterveen in Assen krijgt een gasloze school

In de Asser wijk Kloosterveen opent binnenkort de eerste gasloze school haar deuren. Het gaat om kindcentrum De Kloostertuin.

"Hij is spiksplinternieuw", zegt directeur Dennis Assink. "De verwachting is dat we er begin volgend jaar in kunnen." In het kindcentrum kunnen kinderen tot 13 jaar gebruik maken van onderwijs, opvang, ontspanning en zorg.In het gebouw staat een hypermoderne warmtepomp met topkoeling. "Een immense ruimte met grote ketels en buizen", aldus Assink. Iedere buis gaat 150 meter de grond in, twaalf buizen in totaal, en die zorgen voor aardwarmte. We hebben het zomers lekker koel en 's winters lekker warm."Op de platte daken komen 320 zonnepanelen en dan is de school zo goed als energieneutraal