Meest markante horecaondernemer van Drenthe: Harrie de Jong uit Vledder

Harrie de Jong uit Vledder is de meest markante horecaondernemer van Drenthe 2018/2019. De Jong is eigenaar van Hotel Brinkzicht en restaurant en bowlingcentrum Het Meer in het dorp. Ook heeft hij nog een touringcarbedrijf.

De prijs werd vanavond uitgereikt op vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht. "Dit is fantastisch. Ik ben erg blij met deze erkenning", zei De Jong vlak na de bekendmaking.De andere genomineerden waren Lorenz en Mariëlle Striethouldt van Striethouldt Catering uit Westerbork en Christa de Ruiter van de Bonte Wever uit Assen.Horecaondernemer De Jong kreeg zijn prijs voor zijn durf als ondernemer. Een jaar geleden ging zijn bedrijf een tijd dicht voor een grootscheepse verbouwing. "Het is een totale make-over van exterieur en interieur. Helemaal geënt op de toekomst. De gast wil beleving en dat hebben we neergezet", aldus De Jong.De jury van de prijs was vooral onder de indruk van de vele buitenlandse gasten die De jong naar Vledder weet te halen. "Dat is vooral een digitaal verhaal. Die moet je met je website weten te verleiden. En vergeet ook niet te doen aan meertaligheid. Ook buitenlanders moeten je website kunnen lezen. Dat vergeten we in Drenthe nog weleens."De Jong dingt in het najaar van 2019 mee naar de titel Meest Markante Horecaondernemer van Nederland.Harrie de Jong was in 2017 te gast in 'Ondernemen in Drenthe'. Daar vertelde hij over de verbouw van zijn horeca onderneming in Vledder: