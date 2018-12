Deel dit artikel:













Coevorden treurt om overleden PvdA-voorzitter Marko Slangewal Marko Slangewal (foto: PvdA Drenthe)

Geschokt en diep geraakt. Die woorden gebruikte PvdA-fractievoorzitter Joop Slomp vanavond toen tijdens de raadscommissie werd stilgestaan bij het overlijden van Marko Slangewal.

Slangewal overleed afgelopen weekend plotseling op 58-jarige leeftijd en was onder andere voorzitter van de afdeling Coevorden van de PvdA.



"Hij was een markant inwoner van onze gemeente", aldus Slomp. "Marco was bij heel veel zaken in Coevorden betrokken, wat deed hij niet? Hij was er altijd, met zijn creativiteit, humor en aanstekelijke energie. En hij had iets speciaals met jongeren."



'Onthutsend'

Ook burgemeester Bert Bouwmeester stond stil bij het overlijden van Marko Slangewal. "Het is een onthutsend bericht, onbegrijpelijk, we zullen hem zeer missen." De burgemeester haalde aan dat Slangewal net op 6 november was beëdigd om als burgercommissielid deel te nemen aan de vergaderingen in het gemeentehuis. Bouwmeester zei ook geraakt te zijn door een bloemenhulde die een aantal jongeren spontaan heeft gebracht om Slangewal te herdenken.



De raadscommissie nam vanavond een minuut stilte in acht.