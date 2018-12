Drenthe verkozen tot Sportregio van Europa

De provincie Drenthe is vanavond in Brussel gekozen tot European Community of Sport 2019.

Ieder jaar worden er door ACES, de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie, een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio's gekozen. Drenthe is met de uitverkiezing de eerste Nederlandse sportregio ooit.Drenthe wordt als voorbeeld gezien hoe sport kan worden ingezet binnen de maatschappij. De titel ‘European Community of Sport 2019’ is een bekroning op alle activiteiten op sport- en beweeggebied, die er in Drenthe worden georganiseerd door, vaak, veel vrijwilligersBurgemeester Roger de Groot van De Wolden en gedeputeerde Henk Jumelet namen de prijs in ontvangst. Zij waren vanmorgen samen met andere bestuurders per bus naar Brussel afgereisd.Volgens Jumelet is de titel European Community of Sport 2019 'een erkenning voor de vele sportverenigingen en vrijwilligers, die zich vanuit passie inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport en bewegen.'