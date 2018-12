Bouke Arends verlaat Emmen: Even bij elkaar binnenwippen ga ik wel missen

De dozen staan ingepakt op zijn werkkamer en de muren zijn al leeg. Wethouder Bouke Arends neemt morgen afscheid van de gemeente Emmen. Hij verhuist binnenkort naar de gemeente Westland, waar hij burgemeester wordt.

Arends is bijna niet meer weg te denken uit de Emmer politiek, na 31 jaar, waarvan 9 jaar als wethouder. "Ik ken elke heg en steeg in Emmen. Het gebied in Westland niet, dat komt ook wel, maar daar gaat nog wel wat werk in zitten."Het burgemeesterschap trekt Arends. Ook helemaal in Westland, bijna 250 kilometer verderop. "Het is een gebied dat wel op Emmen lijkt", zegt Arends. Hij doelt op één stedelijke kern en het omringende platteland. "Emmen heeft de industrie die erg belangrijk is, Westland de kassen. De mensen daar houden ook van aanpakken. Ook daar hangen de overhemden met opgestroopte mouwen in de winkel."Als wethouder financiën stond Arends voor de monsterklus om 60 miljoen te bezuinigen. “Ik ben er niet trots op dat we moesten bezuinigen, maar wel dat we alles in goede banen hebben geleid.”Daarnaast kijkt de wethouder met trots terug op het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand, maar bovenal op de centrumvernieuwing in Emmen. Het Atalanta-project van 500 miljoen euro. "Ik weet nog dat mensen zeiden: dat gaat nooit op tijd lukken binnen budget”, herinnert Arends zich. “En kijk wat er nu ligt. Een tunnel, prachtig plein, het theater en Wildlands.” Ondanks de tegenvallende resultaten heeft Arends er alle vertrouwen in dat het goedkomt met het park.Het overlijden van wethouder Bouke Durk Wilms en de periode dat Arends moest onderduiken, noemt hij de dieptepunten van zijn carrière. Arends proefde in 2017 al aan het burgemeesterschap, toen hij als loco-burgemeester de vertrokken Cees Bijl verving. Arends besloot in januari het clubhuis van motorclub No Surrender te sluiten en te slopen. Daarna kwam er bij het Openbaar Ministerie een ernstige bedreiging aan het adres van de wethouder binnen waardoor hij moest onderduiken."Ik laat mij niet kisten", reageert Arends. Hij wil graag verder in wat hij het mooiste werk vindt; het openbaar bestuur. "Je bent altijd bezig met mensen in je gemeente. Ze spreken je aan, je komt ze tegen. Wat je als gemeentebestuur besluit, is direct voelbaar voor je inwoners." En over het burgemeester zijn, grapt Arends: “Als iemand het moet doen, dan moet ik het maar zijn.”Arends wordt opgevolgd door Guido Rink (37) uit Emmer-Compascuum. Hij wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december benoemd.