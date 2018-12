Deel dit artikel:













Sobibor-overlevende Selma Wijnberg overleden Selma Wijberg (in de groene jas) tijdens de Westerbork-herdenking in 2010 (foto: Marcel Antonisse/ANP) Selma Wijnberg is 96 jaar geworden (foto:Marcel Antonisse/ANP)

Selma Wijnberg is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze was de laatste Nederlandse overlevende van het vernietigingskamp Sobibor.

Wijnberg werd in 1943 vanuit kamp Westerbork op transport gesteld naar Sobibor. In oktober 1943 wist ze te ontsnappen. Tot het einde van de oorlog zat ze ondergedoken in Polen.



Selma Wijnberg kreeg op 12 april 2010 tijdens de Westerbork-herdenking de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door toenmalig minister Ab Klink.