Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











HZVV via strafschoppen naar tussenronde districtsbeker HZVV plaatste zich via strafschoppen voor de tussenronde in de noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Het was met hangen en wurgen, maar HZVV mag nog altijd hopen een plek bij de laatste 32 in de noordelijke districtsbeker.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De koploper van de 1e klasse E had de grootst mogelijke moeite met Bakkeveen, dat uitkomt in de 4e klasse op zondag. Na negentig minuten stond het 1-1, waarna de Hoogeveners de strafschoppen beter namen. De goal in de reguliere speeltijd werd gemaakt door Romano Djababoe.



Tussenronde

In de tussenronde neemt HZVV het op tegen Genemuiden. Het andere duel in de tussenronde gaat tussen ACV en Groen Geel. Dat laatste duel wordt 22 december gespeeld. Naar alle waarschijnlijkheid geldt hetzelfde voor Genemuiden - HZVV.



Zes Drentse clubs bij laatste 32

Drenthina, LTC, SC Elim, Achilles 1894, SVBO en Hoogeveen zijn al zeker van een plek in de 1/16e finales.



De loting van die 1/16e finales vinden hoogstwaarschijnlijk plaats na de duels in de tussenronde.