Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tweede Kamer neemt motie reistijdverkorting tussen Noorden en Randstad aan Motie over reistijdverkorting aangenomen (foto:RTV Drenthe)

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen te onderzoeken hoe de reistijd per trein tussen Noord-Nederland en de Randstad zo snel mogelijk kan worden verkort.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven moet in kaart gaan brengen hoe uiterlijk in 2030 minstens 30 minuten reistijdverkorting van en naar Noord-Nederland kan worden gehaald.



De motie was ingediend door het Drentse VVD-Kamerlid Erik Ziengs en het Groningse Kamerlid voor de ChristenUnie Stieneke van der Graaf.



Volgens de indieners geeft een kortere reistijd een positieve impuls aan het vestigingsklimaat in Noord-Nederland, zorgt het voor minder spanning op de woningmarkt en voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt.