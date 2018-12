Deel dit artikel:













Zandink verlengt bij hoofdklasser MSC Berry Zandink blijft bij MSC

VOETBAL - Berry Zandink is ook volgend seiozen hoofdtrainer van hoofdklasser MSC.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De 49-jarige Zandink is bij de wit-zwarten momenteel bezig met zijn tweede seizoen.



Voorzitter Arjan Jonkers van MSC-Amslod is blij dat Berry Zandink ook in het nieuwe seizoen voor de groep staat. "Samen met de andere leden van de technische staf werkt Berry hard om iets moois neer te zetten bij ons."



Eigen gezicht

Zandink kreeg bij MSC de lastige taak om na het vertrek van een aantal ‘sterkhouders’ te bouwen aan een nieuwe selectie. Daarvoor is vorig seizoen een basis gelegd en deze wordt dit seizoen verder uitgebouwd. MSC krijgt meer en meer een eigen gezicht. " Waar het kan, past de trainer jonge spelers uit eigen jeugd in", zo zegt Jonkers, die benadrukt dat MSC voor veel talentvolle voetballers, die bij clubs in de directe regio op een lager niveau spelen, een uitstekende springplank is en blijft om ambities op een hoger niveau waar te maken. "Kijk maar naar bijvoorbeeld Camiel Fidom, Kaj van Duuren en Justin Benjamins. Allemaal spelers die op een lager niveau speelden en de laatste jaren bij MSC zijn doorgegroeid. En ook dit seizoen gebeurt dat weer, nu met Noah Schuurman en Jim Veltmaat. Beide talenten zijn 19 jaar en willen in zichzelf investeren om het maximale uit hun voetbalcarrière te halen. Bij Zandink krijgen ze hiervoor de kans op hoofdklasseniveau."



Iets moois

Ook de trainer zelf is blij dat hij volgend seizoen nog steeds bij de Meppeler club aan het roer staat: "We waren er snel uit. De samenwerking bevalt van beide kanten erg goed. We zijn ook bezig iets moois op te bouwen. En je merkt aan alles dat er stappen worden gemaakt. Niet alleen in de selectie, die goed is maar waaruit nog veel meer te halen is, maar ook in de vereniging. Nee, ik heb het ontzettend naar mijn zin en zit hier op de goede plek."