Auto te water in Uffelte, bestuurder naar het ziekenhuis Duikers hebben de bestuurder uit de auto in het water gehaald (foto: Persbureau Meter)

Aan de Kippenburgweg in Uffelte is een auto in het water aangetroffen. Duikers van de brandweer hebben één persoon uit de auto gehaald.

De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand, is nog niets bekend. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar meerdere inzittenden. Later bleek dat er één persoon in de auto zat.



De auto is inmiddels uit het water gehaald. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, het onderzoek is nog in volle gang.