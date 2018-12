Auto te water: man uit Vledder overleden [update]

Een 44-jarige man uit Vledder die vannacht in Uffelte met zijn auto te water raakte, is vanochtend in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

De man reed aan de Kippenburgweg in Uffelte in het water. Duikers van de brandweer haalden de man uit de auto.Duikers van de brandweer hebben gezocht naar meerdere inzittenden. Later bleek dat er één persoon in de auto zat.De auto is inmiddels uit het water gehaald. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, het onderzoek is nog in volle gang.De politie waarschuwt dat het op meerdere plekken in Drenthe mistig is. Ook zijn sommige wegen glad door opvriezing. "Houd hier rekening mee als je onderweg bent of nog moet vertrekken", aldus de politie.