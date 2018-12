Dost scoort ook in 100e wedstrijd bij Sporting

VOETBAL - Bas Dost speelde afgelopen maandag bij Rio Ave zijn 100e duel in het shirt van Sporting Portugal en vanzelfsprekend scoorde de oud-spits van FC Emmen. Het was in zijn 67e competitieduel voor de Portugese club zijn 67e treffer.

Overigens klom Sporting door de zege bij Rio Aves naar de tweede plaats, twee punten achter FC Porto.In competitieverband loopt de spits dus nog altijd één op één. In Europees verband, (kwalificatie) Champions League en Europa League, scoorde Dost sinds de zomer van 2016 iets minder regelmatig voor Sporting: 6 keer in 19 duels. In de twee Portugese bekertoernooien, was hij in 14 wedstrijden 7 keer trefzeker.Met in totaal dus 79 goals in nog geen 2,5 jaar hoort Dost bij de meest doeltreffende schutters uit de clubgeschiedenis van Sporting. Vijf spelers hadden na 100 wedstrijden vaker gescoord voor de Portugese topclub, maar dat deden ze in de meeste gevallen wel in lang vervlogen tijden. Zoals de legendarische Fernando Peyroteo (1937-1949), die er liefst 180 maakte in zijn eerste 100 duels.