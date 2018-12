Oprichter van Museum De Buitenplaats in Eelde overleden

In zijn woonplaats Eelde is de mede-oprichter van Museum de Buitenplaats, Jos van Groeningen gisteren overleden.

Dit na een kort ziekbed. Dat meldt Dagblad van het Noorden . Van Groeningen kocht in 1971 samen met zijn vrouw Janneke het Nijsinghhuis in Eelde voor het symbolische bedrag van een gulden.Ze restaureerden het rijksmonument en begonnen er een museum voor figuratieve kunst, dat in 1996 door koningin Beatrix werd geopend. Na het overlijden van Janneke in 2007 trad Van Groeningen terug als museumdirecteur.Jos van Groeningen is 84 jaar geworden.